شكرا لقرائتكم خبر عن «المجوهرات الملكية بالإسكندرية» يطرح خواتم الملكتين «فريدة وعائشة» ضمن استفتاء يناير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهري ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية أعلن المتحف إجراء استفتاء شعبي للجمهور تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

ونشر الموقع الرسمى للمتحف استفتاء شهر يناير الجارى صور 5 قطع مجوهرات ضمن المقتنيات المعروضة داخل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر»، ويتم عرضها في شهر فبراير المقبل.

وشملت القطع الأثرية خاتم من البالتين شكل فيونكة مركب به حبتان لؤلؤ مركب حول وكل حبة ثالثة أحجار من الماس ومركب بكل جانب من جانبي الفيونكة من أعلى وأسفل أحجار من الماس من مقتنيات عائشة ترانديل حليم وخاتم من الذهب رأسه على شكل وردة من الذهب قلبها من البالتين والمرصع بأحجار من الماس.

وعلي جانبي الزهرة مثبت على جسم الخاتم إكليل من أوراق الشجر البالتيني من كل جانب والأوراق مرصعة بأحجار من الماس من مقتنيات صافيناز ذو الفقار وخاتم من البالتين رأسه على شكل علبة مركب على جانبي دبلة والخاتم حليتان من البالتين بواقع حلية لكل جانب مركب بكل منهما وحجران من الماس إحدى الحليتان ثابتة والثانية متحركة تمثل مفتاح لضبط وملو الساعه المركبة برأس الخاتم وللساعة غطاء منفصل ويركب بالضغط وهو من البالتين على شكل جعران بجناحين يتحركان والجنحان مرصعان بالماس والماس يقسم كل جناح إلى قسمين الداخلي بالمينا البنفسجي والخارجي بالمينا الزرقاء من مقتنيات صافيناز ذو الفقار(الملكة فريدة) .

وشمل الاستفتاء خاتم من البالتين رأسه على شكل حدوة مركب بها أحجار من الياقوت الأحمر ويلتف حول أحجار الياقوت قوس من دائرة مركب بها أحجار من الماس ويتوسط طرفي الحدوة حلية من البالتين بها أحجار من الماس وخاتم ذهب مركب به حجر فيروز كابيشون محروق وعلى جانبى الفص حليه من البالتين على شكل حرف G مركب به حليه منهما 9 احجار من الماس البرلنتى من مقتنيات عائشة ترانديل حليم، وحدد المتحف نهاية التصويت بنهاية يناير الجاري.

خواتم صافيناز ذو الفقار وعائشة ترانديل بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

خواتم صافيناز ذو الفقار وعائشة ترانديل بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

خواتم صافيناز ذو الفقار وعائشة ترانديل بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

خواتم صافيناز ذو الفقار وعائشة ترانديل بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية