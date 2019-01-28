شكرا لقرائتكم خبر عن تلقي طلبات راغبي التقدم لـ200 وظيفة معلم بـ«تعليم الفشن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد حسام ، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إنه بدأ تلقى طلبات الراغبين في التقدم للتعاقد لوظيفة 200 معلم، لتغطية العجز في بعض تخصصات «120 لغة عربية و40 رياضيات و40 علوم» بالمدارس التابعة للإدارة، بالتعاون مع جمعية طريق الخير.

وكشفت الإدارة التعليمية بمركز الفشن ، في بيان لها، عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم، وهي: حصول المتقدم أو المتقدمة على بكالوريوس «تربية عام أو أساسي» أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى دبلوم التربية، بالإضافة لملف الأوراق «صورة المؤهل وصورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي» والتقدم بمدرسة الفشن الإعدادية بنين بجوار مقر الإدارة.

كان المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اعتمد البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم وجمعية طريق الخير، والذي بمقتضاه تساهم الجمعية مع المحافظة في سد عجز 200 معلم، بمدارس مركز ومدينة الفشن، جنوب المحافظة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ كلف محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ بنود البروتوكول، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار المعلمين الجُدد للتخصصات المطلوبة وفقًا للمعايير العلمية لشروط وضوابط وزارة التربية والتعليم.

وشدد المحافظ على أهمية أن يتم اختيار المعلمين من أبناء مركز الفشن وأبناء كل وحدة محلية قروية توجد بها تلك المدارس المطلوب سد العجز بها، وذلك تيسيرًا على المعلمين لتقليل تكلفة الانتقال وضمان أدائهم للخدمة التعليمية في بيئة مستقرة وظيفيًا واجتماعيًا.