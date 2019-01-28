شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية بسبب الطقس السيىء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك في الإسكندرية، صباح الاثنين، بسبب الأمطار والطقس السيئ. فيما أكد مصدر أمني عدم وقوع إصابات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة اللبان بلاغا يفيد بسقوط عقار رقم 4 مكرر شارع إسماعيل مهنا، ملاصق لمحطة وقود، وانتقل العميد أحمد الفيومي مأمور القسم، ومسؤولي حي الجمرك إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم، مكون من 3 طوابق، خالي من السكان، دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة له.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن العقار صادر له قرار هدم من الحي منذ عام 1997ولم يُنفذه المُلاك، مشيرة إلى أنه جاري إزالة الأجزاء الخطرة وغلق الشارع تأمينًا للمارة.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيىء بالتزامن مع بدء نوة "الكرم"، مساء الأحد، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر لمدة 7 أيام.

انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية

انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية