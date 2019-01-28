شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تعلن الطوارئ داخل 32 منطقة خطرة لمواجهة التقلبات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تواصل حالة الطوارئ داخل 32 منطقة خطرة شرق النيل، من مغاغة شمالا حتى دير مواس جنوبا بطول 150 كيلومترا، تحسبا للتقلبات المناخية، وسقوط أمطار، أو وجود رياح سريعة محملة بالأتربة.

وشدد «قاسم» على رؤساء المدن والقرى على اليقظة والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة أولا بأول، لمواجهة موجة التقلبات المناخية، والدفع بالمعدات الثقيلة بالمناطق الخطرة، وتوفير مناطق الإيواء واتخاذ الإجراءات المتعلقة بمواجهه الكوارث والسابق التدريب عليها.

فيما نشرت الإدارة العامة للمرور كاميرات مراقبة من الحدود الجنوبية لمحافظة أسيوط، حتى الحدود الشمالية لمحافظة بني سويف بطول 150 كيلومترا عدد 14 كاميرا مراقبه للحد من السرعات والحوادث.

كما أعلن العقيد عادل جلال، مدير الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 3738 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق الإقليمية والسريعة و4 سائقين بين 47 سائقا كشفت التحاليل تعاطيهم العقاقير المخدرة.