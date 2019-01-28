شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم اسقبال رسمية للرئيس الفرنسي بقصر الاتحادية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استقبال الرئيس الفرنسي.

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