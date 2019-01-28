شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم جثة صياد مصري عبر معبر رفح: «غرق نتيجة تحطم مركب صيد بغزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّمت السلطات الفلسطينية، الإثنين، جثة الصياد المصري، ضحية تحطم مركب الصيد، التي كان يستقلها وبرفقته 6 صيادين آخرين في مياه البحر المتوسط، بسبب سوء الأحوال الجوية، إلى السلطات المصرية عبر معبر رفح البري.

كانت السلطات الفلسطينية قد سبق لها إخطار السلطات المصرية بالعثور على 6 صيادين مصريين جرفتهم الأمواج بسبب سوء الأحوال الجوية إلى قطاع غزة، بينما ظل الصياد السابع في الماء إلى أن عثر صيادو غزة على جثته في القطاع.

تم تسليم الصيادين الستة إلى السلطات المصرية إلى أن تم العثور على جثة الصياد السابع، فتم إعادتها إلى السلطات المصرية التي نقلتها إلى مستشفى العريش العام .

وأوضحت المصادر الطبية أن الجثة لا تزال في المستشفى في انتظار قرار السلطات المعنية بنقلها إلى مسقط رأسها لدفنها.

يذكر أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية قذفت أمواج البحر قارب صيد مصري باتجاه ساحل قطاع غزة وعلى متنه 7 صياديين، وقد قامت أطقم البحرية الفلسطينية بإنقاذ 6 منهم وتقديم العلاج اللازم لهم يوم 17 يناير الجاري، وتم تسليمهم إلى السلطات المصرية عبر معبر رفح البرى، بينما استمر البحث عن الصياد المفقود حتى تم العثور على جثته وتسليمها إلى الجانب المصري.