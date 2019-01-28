شكرا لقرائتكم خبر عن تقارب العلاقات المصرية- الفرنسية منذ تولي السيسي السلطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تقاربًا ملحوظًا منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، إذ بلغ عدد الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة على مستوى رؤساء ووزراء وكبار المسؤولين منذ نوفمبر 2014، عكست جميعُها تقاربًا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، وكذلك رغبة البلدين في تقوية شراكتهما التي تمتد عبر قرنين من الزمان في المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية.

وتعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر الزيارة الرئاسية السادسة بين البلدين خلال أربع سنوات، إذ حل الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، ضيفًا شرفيًا خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 قبل أن يقوم بزيارة رسمية لمصر عام 2016.

بينما زار الرئيس عبدالفتاح السيسى باريس، عامي 2014 و2017، فضلا عن مشاركته عام 2015 بقمة المناخ بباريس ممثلا للقارة الإفريقية.

وتطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا في عهد «السيسي» بشكل ملحوظ، حيث كشفت السفارة الفرنسية في القاهرة أن هناك نحو 150 شركة فرنسية تعمل في مصر، وتوظف ما يقرب من 33 ألف شخص، وإجمالي تعاقدات الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ حوالي مليار يورو تتركز في مجالات الطاقة والنقل الحضري.

وتظل مصر العميل الثالث والأربعين لفرنسا على المستوى العالمي والعميل الثامن لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعميل الأول لها في منطقة الشرق الأوسط، وتعد مصر المورد الثالث والستين لفرنسا على المستوى العالمي والمورد الحادي عشر على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والثاني على مستوى الشرق الأوسط.

ويتواجد 5 وزراء، و24 شخصية أكاديمية وثقافية و12 رجل أعمال فرنسى، برفقة الرئيس ماكرون، كما أن الزيارة ستسفر عن مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى الإسهامات الثقافية المنتظرة بعد إعلان عام 2019 عامًا للثقافة.

وقد صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي سيعقدان مؤتمرا صحفيا اليوم بقصر الاتحادية عقب انتهاء مباحثاتهما، مضيفا أن الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان صباح الإثنين بقصر الاتحادية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن ذلك يأتي في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر لمدة 3 أيام، حيث من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وكذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين.