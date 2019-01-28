شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الأحوال الجوية بالبحيرة بعد «ليلة ممطرة».. وطوارئ بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحسنت الأحوال الجوية بمحافظة البحيرة، صباح الإثنين، وسطعت الشمس، بعد ليلة ممطرة على عدد من المراكز محافظة، وكانت شديدة الإمطار على المراكز الساحلية بشمال محافظة في مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد والتي صاحبها برق ورعد.
وأعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، الإثنين، حالة الطوارئ في المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات المركزية في ديوان عام المحافظة، بصفة مستمرة لحين تحسن الأحوال الجوية.
وشدد على رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات، وسرعة إزالة أية تراكمات للأمطار.
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