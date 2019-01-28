شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون» وقرينته يصلان قصر الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته، صباح الإثنين، إلى قصر الاتحادية، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر لمدة 3 أيام.
ومن المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وكذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين، يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
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