شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون» وقرينته يصلان قصر الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته، صباح الإثنين، إلى قصر الاتحادية، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر لمدة 3 أيام.

ومن المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وكذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين، يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.