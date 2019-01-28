شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الرياح تهدأ اليوم وتعاود نشاطها على غرب البلاد الثلاثاء والأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تهدأ حركة الرياح من اليوم على أغلب الأنحاء مع استمرار نشاطها على السواحل الشمالية الشرقية، لافتا إلى بداية من غدا الثلاثاء يعود نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ولكنه يكون منحصر على غرب البلاد فى مطروح والسلوم وسيدى برانى والفرافره تصل للعاصفة فى هذه المناطق الأربعاء المقبل.

وأشار مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إلى استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة فى فترات الليل والصباح الباكر، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأوضح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبا يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين والسواحل الشمالية، لافتا إلى أنه نشاط الرياح يؤدى لاضطراب الملاحة فى البحر المتوسط.