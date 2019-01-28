صورة تذكارية تجمع الرئيسين السيسى وماكرون وقرينتيهما بقصر الاتحادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اٌلتقط للرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته، اليوم الاثنين، صورة تذكارية مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته فى قصر الاتحادية، وذلك فى إطار زيارته لمصر لمدة ثلاثة أيام.
وكان الرئيس السيسى قد استقبل، فى وقت سابق بقصر الاتحادية، نظيره الفرنسى، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف مصر، ثم عزفت الموسيقى السلام الوطنى للبلدين.
وتعد زيارة ماكرون لمصر هى الأولى له منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسا للجمهورية الفرنسية.
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