شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى وماكرون يشهدان اليوم منتدى رجال الأعمال المصرى الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى يزور مصر حاليا، اجتماع منتدى رجال الأعمال المصرى الفرنسى مساء اليوم الاثنين، حيث سيتم استعراض سبل توسيع التعاون الاقتصادى بين الجانبين وزيادة الاستثمارات وأنشطة الشركات الفرنسية فى مصر.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية- فى مداخلة مع "راديو مصر"- أن الرئيس السيسى يضع فى مقدمة اهتماماته وأولوياته أثناء لقاءاته مع زعماء العالم وكبار المسئولين الأجانب، دعم العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وسيحتل الملف الاقتصادى جانبا كبيرا من المباحثات التى سيجريها فى وقت لاحق اليوم الرئيس السيسى مع نظيره الفرنسى، خاصة وأن ماكرون اصطحب معه وفدا كبيرا من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسية.

وأضاف أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر جيدة إلى حد كبير، موضحا أننا نأمل فى زيادتها خلال هذه الزيارة، مع توسيع أنشطة الشركات الفرنسية العاملة فى مصر.

ووصف المتحدث العلاقات المصرية الفرنسية بأنها ممتدة وراسخة واستراتيجية، وقال إنها ازدادت قوة خلال السنوات الماضية خاصة مع تولى الرئيس ماكرون الحكم، مشيرا إلى أن الزيارة تأتى فى وقت دقيق تمر به منطقة الشرق الأوسط، وموضحا أن مباحثات القمة اليوم ستشمل ملفات التعاون الاقتصادى والأمنى والعسكرى ومجالات التعليم والثقافة.

وفيما يتعلق بإعلان 2019 عاما للثقافة المصرية الفرنسية، قال السفير راضى أن التعاون الثقافى بين البلدين متعدد الجوانب وغنى للغاية، وستتم إقامة فعاليات وأنشطة متبادلة فى المدن المصرية والفرنسية، منوها بأن مصر تشهد خلال العام الحالى زخما ثقافيا ملحوظا، مثل المراحل النهائية لإنشاء المتحف المصرى الكبير، مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الثقافة بمدينة العلمين الجديدة، وتولى مصر اهتماما كبيرا للتعاون الثقافى مع فرنسا لما له من امتداد تاريخي.

وأوضح أن الرئيس الفرنسى سيقوم بزيارة بعض الأماكن الأثرية بالقاهرة، ومشيخة الأزهر ويلتقى بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ويزور أيضا مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ويلتقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.