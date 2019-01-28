شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: تطبيق برنامج للإصلاح الهيكلى لأول مرة بـ"السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أنه لأول مرة يكون لوزارة السياحة المصرية برنامجا للإصلاح الهيكلى، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن رؤية تهدف إلى تحقيق تنمية سياحیة مستدامة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17التى أقرتها الأمم المتحدة.

وأوضحت المشاط -فى حوارها مع قناة "سى أن إن" الأمريكية، أن 10 % من الفنادق بمصر حاصلة على شهادة "النجمة الخضراء"، حيث تراعى احتياجات البيئة وسبل الحفاظ عليها من التلوث من خلال برامج تتكامل فيها المتعة السياحية مع الحماية.

وأشارت إلى أن الوزارة من خلال برنامج الإصلاح تعيد صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية وبحث سبل التعاون بهدف تحقيق محاور الإصلاح بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والاستعانة بالخبرات فى مجالات مختلفة.

وأوضحت وزيرة السياحة أنها استعرضت خلال لقاءاتها الثنائية بمنتدى دافوس الاقتصادى العالمى المحاور المختلفة لبرنامج الإصلاح الهيلكى لتطوير القطاع، خاصة المحور الخامس الخاص بمواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا والتى من بينها تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع فى أنشطة السياحة البيئية، ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقات التغيرات المناخية.

وأكدت المشاط أن مصر تعمل على توفير كافة سبل الراحة والآمان للسائحين الوافدين لكى يتمتعوا بتجربة سياحية مميزة ومختلفة على أرض مصر، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية حريصة على التأكد من أن زيارة السياح تكون ممتعة وآمنة.

وأشارت إلى أن الوزارة اعتمدت حملتها الترويجية والتى يأتى كأحد أهم محاورها الترويج للمتحف المصرى الكبير "GM2020"، مشيرة إلى أن المتحف سيحتوى على عدد كبير من الآثار المصرية القديمة مع تصميم حضارى وحديث فى بناء المتحف.

وأضافت أن الرسالة التى يبعثها المتحف للعالم من خلال تصميمه المتطور والحديث أن مصر كما تملك حضارة قديمة وتاريخيا حافلا ومليئا بالآثار فهى أيضا لديها مستقبل وتطور حديث، مما يعكس صورة حضارية معاصرة عن مصر.

وكشفت وزيرة السياحة أنه قد يتم الاستعانة بالشركات الدولية أو المحلية الخاصة فى إدارة المتحف، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق أعلى الإيرادات والمكاسب من خلال التعاون مع القطاع الخاص فى العديد من القطاعات.

وأكدت أن 98 % من قطاع السياحة يقوده القطاع الخاص، وهذا شيء نحن فخورين به جدا ونعمل على تعزيز ذلك من خلال التعاون المشترك.

وخلال لقائها أبرزت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عمل الوزارة على تطوير معايير تصنيف الفنادق المصرية، ومراعاة المتطلبات البيئية فى الفنادق، مشيرة إلى تحول واحد من أكبر الفنادق فى مصر إلى توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية الأمر الذى يسمح باستخدام المزيد من الموارد لخدمة السياح بدلا من دفع فاتورة الكهرباء.

وأوضحت أن السياحة المصرية تستهدف كافة السائحين من كافة الشرائح المادية والعمرية، خاصة وأن مصر وجهة سياحة تتناسب مع جميع الميزانيات، ومحط اهتمام الجميع، مؤكدة أنه يتم العمل لجذب العديد من السائحين من كافة الطبقات المختلفة بقدر المستطاع.

وأكدت المشاط أن شبكة "سى أن إن" الإخبارية نشرت تقريرا عن وجود مصر بالمركز الثانى فى قائمة الوجهات السياحية لعام 2019، مشيرة إلى أن هذا التقييم يعتمد على تجربة السائحين الذين قاموا بزيارة مصر والاستمتاع بها، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف توضيح كافة الأمور من خلال عروضها الترويجية.

وتطرقت للحديث عن أهمية قطاع السياحة الذى يمثل 20 % من الناتج المحلى، وهو القطاع الأسرع نموا، لافتة إلى أن الوزارة لديها هدف أساسى وهو أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تحقيق أعلى الإيرادات من قطاع السياحة.

وتحرص دائما وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط على بث رسائل إيجابية عن مصر والسياحة المصرية بصفة دورية من خلال لقائتها مع وسائل الإعلام الأجنبية والعالمية والرائدة من أجل تغيير الصورة النمطية لمصر لدى السائحين عبر إبراز التطور الذى تشهده صناعة السياحة حاليا فى مصر.