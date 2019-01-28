شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين السيسي وماكرون بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل، القمة المصرية الفرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية.

وكانت أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عقب وصوله القصر الجمهورى بمصر الجديدة، وكان فى مقدمة مستقبلى ضيف مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس الفرنسى، كما استعرض الرئيسان حرس الشرف.