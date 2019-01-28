شاهد فى دقيقة.. حل أزمة ليبيا ومكافحة الإرهاب على طاولة السيسى - ماكرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وباريس. - الزيارة هى الأولى للرئيس ماكرون - تحظى القمة المصرية الفرنسية باهتمام كبير لخصوصية العلاقات المشتركة - يتصدر ملف مكافحة الإرهاب جدول مباحثات السيسى وماكرون - تتطلع القاهرة لزيادة حجم التبادل التجارى مع باريس خلال العام الجارى - فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة فى مصر - تعد فرنسا الشريك الرئيسى الداعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبى - ويحظى الملف الليبى باهتمام خاص خلال القمة المصرية الفرنسية - المواقف الفرنسية والمصرية تجاه الأزمة الليبية متشابهة - يعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات التى ستتم مناقشتها - مصر لم يخرج منها قارب هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016 - يعد ملف التعاون العسكرى من أبرز النقاشات المطروحة خلال القمة - تأتى القضية الفلسطينية والملف السورى ضمن أبرز محاور النقاش بين الزعيمين

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