شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عقب وصوله القصر الجمهورى بمصر الجديدة، وكان فى مقدمة مستقبلى ضيف مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي. وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس الفرنسى، كما استعرض الرئيسان حرس الشرف.

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