شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار عقار قديم خالى من السكان فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنهار صباح اليوم عقار قديم خالى من السكان بمنطقة اللبان بالإسكندرية .

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بإنهيار عقار، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وبالمعاينة تبين سقوط أجزاء من عقار قديم بعنوان 4 مكرر شارع إسماعيل مهنا - دائرة قسم اللبان، مكون من 3 أدوار خالى من السكان، وصادر له قرار هدم من الحى منذ عام 1997م ولم يُنفذه مُلاك العقار.

كما تواجدت قوات قسم شرطة اللبان بقيادة العميد أحمد الفيومى مأمور القسم، وتابعت عملية إزالة الأجزاء الخطرة مع غلق الشارع تأمينًا للمارة.



العقار المنهار بالإسكندرية