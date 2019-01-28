شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: النظام الجديد بالمنظومة يهدف لخلق الطاقات الإبداعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الهدف الأكبر من جامعة الطفل التى أطلقتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا هو محاولة إطلاق طاقات إبداعية فى سن صغير، لأن الطفل لديه قدرة على التخيل والإبداع والخروج من المنطق، قائلا: "كنا مظلومين الحقيقة ولابد أن نعترف بخطئنا على مدار السنوات الطويلة الماضية".

وأضاف عبد الغفار، خلال افتتاح المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل، اليوم، الاثنين، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج: "كنا نتعامل مع الطفل من أول المدرسة أنه يحفظ ويدخل الامتحان وينسى كل شىء بعد ذلك ولكن فكرنا الآن فى كيفية أن يكون لدينا طفل لديه الاستعداد لأن يبتكر ويحلم".

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن النظام الجديد فى التربية والتعليم الذى وضعه الدكتور طارق شوقى وضع كل المناهج التى تساعد على القدرة الإبداعية والتفكير النقدى والتحليلى والمشاركة بين المدرس والطالب، وتوجد طريقة جديدة للتدريس من خلال تدريب المعلمين.

وأوضح الوزير، أن جامعة الطفل تعمل دورًا توعويًا في المجتمع، من خلال الجهود التي تبذلها الجهات المعنية وأكاديمية البحث العلمي وفق ما تصبوا إليه القيادة العليا باستراتيجية مصر 2030 بالدولة لإعداد جيل مبدع ومبتكر قادر على تغيير المجتمع نحو الأفضل.

وتابع أن الدولة استهدفت سن الأطفال 9 إلى 16 عامًا، لأن هذا الجيل به العديد من الطاقات الإبداعية، مؤكدا أن اليوم وبعد مرور 3 سنوات، استطاعت جامعة الطفل استخلاص ما تم تعليمه من أوروبا وتطويعه فى البحث العلمى.