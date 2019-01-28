شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى: لدينا 16400 بجامعة الطفل خلال 3 سنوات ماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمى، على أنه بعد النجاح الذى حققه برنامج جامعة الطفل على مدار 3 سنوات بمشاركة 34 من الجامعات والمعاهد المصرية من مختلف المحافظات التحق بالبرنامج حاليا 16400 طفلا، وهو برنامج التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم الذى أطلقته الأكاديمية فى عام 2015 فى ضوء رسالتها فى نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم المبتكرين والنوابغ واكتشافهم فى مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وقال صقر، خلال افتتاح المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل، اليوم، الإثنين، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن البرنامج بدء تنفيذه فعليا فى عام 2015، مشيرًا إلى أن بداية برنامج جامعة الطفل فى أوروبا عام 2002 ، وذلك من خلال 180جامعة طفل فى أوروبا.

ولفت رئيس أكاديمية البحث العلمى، إلى أنه عندما بدأ مشروع البرنامج فى مصر استعانت الأكاديمية بالخبراء والعلماء المصريين، وكان دور وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج كبيرا من خلال العلماء بالخارج والمقررات التى يتم تدريسها على النظام الأوروبى أيضًا، موضحا أن جامعة الطفل لها العديد من الأهداف الواضحة، ضمن العديد من المبادرات القومية التى تهدف إليها القيادة العليا من أجل تحقيق إستراتيجية مصر 2030.