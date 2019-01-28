شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لا تخفيف لأحمال أمس والحمل المتوقع اليوم 24800 ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقعها الرسمى، أنه لم يتم تخفيف الأحمال أمس الأحد، وأن الحمل الأدنى بلغ 16 ألفا و 145 ميجاوات.

وطبقا للتوقعات اليومية للأحمال، توقعت الوزارة أن يكون الحمل اليوم الإثنين 24 ألف و800 ميجاوات، مشيرة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أى أعطال وتلقى بلاغات المواطنين عبر خدمة الخط الساخن 121.