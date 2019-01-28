شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن أسماء من لهم حق دخول اختبارات المحفظين التابعين "للتضامن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاسم المديرية 401. أحمد رأفت السيد صفوت فرج الشرقية 402. هدى السيد فتوح جاب الله الشرقية 403. رحاب سعيد طه محمد الشرقية 404. بسمة لطفي عبد الرحيم الصادق الشرقية 405. نجوى إبراهيم السيد حسن الشرقية 406. هبه عبد العزيز شريف عطوة الشرقية 407. محمد محمود محمود رمضان الشرقية 408. مدحت أحمد السيد حسن الشرقية 409. ياسر يحيى محمد علي الشرقية 410. إيمان حبيب محمد إبراهيم الشرقية 411. إيمان محمد محمدعبد الله الشرقية 412. منى عبد الحميد السيد إبراهيم الشرقية 413. أمل عبد الفتاح محمود عبد الفتاح الشرقية 414. رباب عبد العزيز أحمد فرج الشرقية 415. الشحات صادق محمود محمد الشرقية 416. وطنية جودة عبد الله إبراهيم الشرقية 417. نشوى محمد إبراهيم خضر الشرقية 418. إمام السيد محمد السيد الشرقية 419. سالم محمد السيد الشرقية 420. الشحات فتحي محمود الشرقية 421. هبه سعيد فتحي إبراهيم الشرقية 422. نجوى إبراهيم عبد القادر عبد الفتاح الشرقية 423. ميرفت السيد محمود إبراهيم الشرقية 424. رحاب أحمد إبراهيم أحمد الشرقية 425. هبه محمد إبراهيم خضر الشرقية 426. هنامهعبد النبي عطية الشرقية 427. نفيسة السيد عبد المجيد الشرقية 428. جيهان السيد محمد السيد الشرقية 429. سمر السيد جعفر سويلم الشرقية 430. أحمد دياب صبحي عرفات الشرقية 431. محمد رمضان صابر سليم الشرقية 432. أحمد صبحي عبد الرحمن الشرقية 433. إحسان أحمد عطية عبد السميع الشرقية 434. سارة محمد عبد العزيز عطية الخولي الشرقية 435. شيماء مأمون عبد القادر عيد الشرقية 436. شيماء محمود سعيد طنطاوي الشرقية 437. اية عادل على عبد السلام الشرقية 438. سارة رفعت حفني سلامة الشرقية 439. سكينة حسين ابو زيد الشيخ الشرقية 440. اسماء طارق أحمد توفيق عباس الشرقية 441. احمد عبد اللطيف سعد اللابزارى الشرقية 442. محمود سالم غانم سالم الشرقية 443. السيد صبري عبد الحميد جاب الله الشرقية 444. محمود احمد ابو عيس مصطفى الشرقية 445. محمود صلاح محمود بطحيش الشرقية 446. هاني سعدوني ابراهيم عبد العال الشرقية 447. مدحت احمد محمد احمد حسن الشرقية 448. هاجر صلاح نبيه احمد الشرقية 449. محمود بدر مصطفى بدر الشرقية 450. عبد الخالق احمد عبد الله محمد الشرقية 451. عادل السيد علوان السيد احمد الشرقية 452. عبد الله عبد السلام ابراهيم سليم الشرقية 453. مصطفى يحيى مصطفى عبد السلام الشرقية 454. يحيى زكريا حسيني محمد الشرقية 455. السيد عبد العال عبد المقصود على الشرقية 456. السيد العربي السيد محمد الانور الشرقية 457. كمال ابراهيم عوض الله عمارة الشرقية 458. محمود فرج محمود على الشرقية 459. السيد عبده السيد عطية الشرقية 460. صالح محفوظ رمضان صالح الشرقية 461. سيد سيد محمد عبد العال الشرقية 462. رضا فتحي محمد عوض الشرقية 463. احمد فتحي محمد عوض الشرقية 464. محمد عوض عوض صالح الشرقية 465. عبد الله شعبان محمد عبد الله الشرقية 466. محمد حسن محمد سعد محمود الشرقية 467. السيد محمد على على درويش الشرقية 468. احلام حنفي حسانين الشرقية 469. سحر ابو الفتوح سليمان السيد الشرقية 470. فاتن عبد اللطيف عبد المطلب الشرقية 471. أماني حسنى عبد العظيم سليمان الشرقية 472. مها مصطفى سيد الشرقية 473. ام هاشم الشحات عوض عوض صقر الشرقية 474. هيام ابو السعود محمد دسوقي الشرقية 475. صبرين على عطية احمد الشرقية 476. نعمان سمير توفيق احمد على الشرقية 477. منال عبد المنعم محرم الشرقية 478. مرفت حسن محمد سالم الشرقية 479. رانيا محمد سعد محمد يوسف الشرقية 480. امل عبد الله عبد العزيز نصر الشرقية 481. هالة طلبة محمود الريس الشرقية 482. عايدة مصطفى عبد المقصود الشرقية 483. سهير يونس حامد الفرنواني الشرقية 484. عزيزة محمود فهمي حسن الشرقية 485. رحاب ابو زيد محمد أبوزيد الشرقية 486. أماني محمود محمد الجمال الشرقية 487. ثناء محمد الصوفي الشرقية 488. نشوى حسين احمد مهدى الشرقية 489. عبير محمد محمد عبد السميع الشرقية 490. ماجدة السيد عبد الرؤف الشرقية 491. سلوى محمد عبد النبى عبد الرحمن الشرقية 492. فاطمة توفيق حسين ابراهيم الشرقية 493. محروس محروس مصلحي درويش الشرقية 494. مي هاني عبد الكريم عبد الحميد الشرقية 495. ندا السيد محمد ابراهيم الشرقية 496. شيماء محمد امين محمد عطية الشرقية 497. نورهان لطفي توفيق حسين الشرقية 498. ندى ايمن محمد ابراهيم سليمان الشرقية 499. اية السيد محمد ابراهيم الشرقية 500. شرين حمادة سليمان شعيب الشرقية 501. محمود عبد الرحمن عبد العاطي ابراهيم الشرقية 502. يحيى محمود يحيى محمود الشرقية 503. محمد عبد المنعم ابراهيم قطاب الشرقية 504. هشام اسماعيل زكى اسماعيل الشرقية 505. هبه خالد محمد الجبالي الغربية 506. صباح حسين مصطفى ندى الغربية 507. رشا حسين مصطفى ندا الغربية 508. صفاء محمد قرنة القزاز الغربية 509. وحيد عيد عمر عاشور الغربية 510. عصام محمد أحمد حمودة الغربية 511. مصطفى محمد يوسف باز الغربية 512. أمينة أحمد شرف الجنجيهي الغربية 513. كريمة صالح صالح حسب الله الغربية 514. هدى منصور عبد الفتاح الشبراوي الغربية 515. فتحية منصور عبد الفتاح الشبراوي الغربية 516. ثناء سالم فتحي سالم الغربية 517. رياض عبد العاطي بلال الصيفي الغربية 518. محمد محمود إبراهيم أحمد الغربية 519. طه الدمراوي محمد مصطفى الغربية 520. السيد محمود إبراهيم أحمد الغربية 521. مأمون حلمي محمد عبد الرؤوف الغربية 522. محمد محروس حسن شطا الغربية 523. أحمد محمد سيد أحمد أبو طالب الغربية 524. محمود محمد عوض حافظ قاسم الغربية 525. علي حسن محمد إبراهيم سلامة الغربية 526. محمود محمد عوض حافظ قاسم الغربية 527. نيرة إبراهيم عبد العاطي البدوي الغربية 528. صالح طلعت محمد العايق الغربية 529. أمل بهي الدين محمود عبد الهادي الغربية 530. فاطمة أحمد محمد الأعسر الغربية 531. فاطمة السيد محمد القاضي الغربية 532. وصفة محمد ربيع حسن الهيتي الغربية 533. رضا جلال سرحان الغربية 534. رقية مدحت البنهاوي الغربية 535. كريمة عبد المعطي طبل الغربية 536. بلال السيد ميراث خطاب الغربية 537. رضا علي حسن مصباح الغربية 538. هاجر رمضان احمد السيد الفيوم 539. عادل غرياني رحيم علوان الفيوم 540. سلامة علي محمد إسماعيل الفيوم 541. محمد بدوي شعبان محمد الفيوم 542. حسام الدين حسن محمد مخلوف الفيوم 543. هالة صلاح عبد الفضيل عبد الغني الفيوم 544. ألفت عبد التواب محمد عبد العزيز الفيوم 545. سعاد محمد محمود سرحان الفيوم 546. نهلة عبد الستار عبد الحكم محمد الفيوم 547. إيمان أحمد سلطان عبد الوهاب الفيوم 548. مروة رجب حسين طلبة الفيوم 549. ابتسام محمد إبراهيم الفيوم 550. شيماء السيد عبد العظيم الفيوم 551. صفاء محمود سرحان الفيوم 552. شروق عبد التواب رمضان الفيوم 553. آية محمود كمال محمود الفيوم 554. آية محمد معوض عبد الفتاح الفيوم 555. وعد صلاح السيد صالح الفيوم 556. هبة عبد المعز محمد علي الفيوم 557. رضا عبد التواب أحمد علي الفيوم 558. إيمان عبد الله علي حميدة الفيوم 559. قمر ميلاد جودة عبد المقصود الفيوم 560. هالة محمد أحمد محمد الفيوم 561. نادية محمد عبد الباقي صالح الفيوم 562. ندا محمد محمود السيد الفيوم 563. حبيبة ناصر عبد التواب محمد الفيوم 564. رضوى أشرف محمود سعد الفيوم 565. ضحى علي محمود محمد الفيوم 566. ندا عبد العظيم عبد التواب قطب الفيوم 567. نعمة محروس محمد صالح الفيوم 568. شادية البكري علي حسين الفيوم 569. هند محمود محمد أحمد الفيوم 570. رشا محمد عبد التواب علي الفيوم 571. بلبله بكري حسن علي السويس 572. خيرية غريب صادق السويس 573. منه جمال سعد محمد حجي السويس 574. هدير محمد عز العرب السويس 575. مروة محمد محمود عبد اللاه السويس 576. صفاء محمد أحمد عوض السويس 577. منى منير محمد السويس 578. شيماء محمد الصغير السويس 579. أروى أحمد عبد اللطيف السويس 580. أماني محمد السيد أبو المكارم السويس 581. صفاء محمد سيد محمود السويس 582. فاطمة رمضان عبد الجواد السويس 583. صفاء عبد العليم أحمد حسن السويس 584. هبه عبد الله راغب حسين السويس 585. هبه شوقي صدقي محمود السويس 586. رانيا غريب حسن السويس 587. محمود محمد عبد القادر الكفراوي دمياط 588. سارة شيب الدسوقي البوهي دمياط 589. رشا الحساني الدسوقي عشرة دمياط 590. بسمة حامد أحمد عبد الواحد دمياط 591. رانية شيب الدسوقي البوهي دمياط 592. دعاء علي محمد هلال سراج دمياط 593. مصطفى عبده محمد سليمان دمياط 594. الإمام عبد الهادي عبد الهادي سلامة دمياط 595. نرمين يوسف عبد السلام جبة دمياط 596. عصمت علي مسعد كيوان دمياط 597. مريم جلال سعد النزلاوي دمياط 598. عواطف مسعد السيد كيوان دمياط 599. حنان نصر الدين الشاعر دمياط 600. شيماء محسن كمال أبو محمود دمياط 601. لبنى أكرم عبد العزيز محمد دمياط 602. مروة محمود إبراهيم دمياط 603. سلوى أشرف عبده صبرة دمياط 604. أشرف عبده صبرة دمياط 605. سمية سلام عوض دمياط 606. محمد المتولي إبراهيم دمياط

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تعلن أسماء من لهم حق دخول اختبارات المحفظين التابعين "للتضامن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.