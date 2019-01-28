شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" ننفذ توصية الفتوى والتشريع بربط أملاك الدولة لهيئة الإصلاح الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت اللجنه الوزارية المشكلة برئاسة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمستشار القانونى للوزارة لمراجعة أعمال مديريات الإصلاح الزراعى، أعمالها فى محافطات صعيد مصر، بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

وقال الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إنه تم بناء على تنسيق الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير والزراعة واستصلاح الأراضى، مع المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بني سويف واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، استقبال وفد هيئة الإصلاح الزراعى برئاسته، يرافقه المستشار أسامه رشوان المستشار القانونى للوزير وبحضور مديرى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظتين خلال لقائين منفصلين، لبحث تنفيذ توصية جمعية الفتوى والتشريع بأيلولة ربط أملاك الدولة الخاصة ولاية الهيئة.

وأشار الفولى فى تقرير تلقاه ووزير الزراعة، أن تلك التوصية لاقت استجابة سريعة من خلال المحافظين واقرار تشكيل لجنة للتنفيذ فورا لمراجعة كافة مستحقات الهيئة وضخها بأوامر دفع لوزارة المالية.

وأوضح مدير الهيئة انه تم خلال اللقائين بحث أوجه التعاون مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، من خلال توفير مساحات لمشروعات النفع العام المكلف بها المحافظين من إقامة مدارس ومحطات صرف صحى وخلافه بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة طبقا لتقدير اللجنه العليا لتثمين أراضى الدولة.

وقال إن المحافظين أشادا بسياسة وزير الزراعة الدكتور عز الدين ابوستيت بالزيارات الميدانية للمحافظات والاتصال المباشر مع المسئولين وبحث احتياجات ابناء المحافظات وبحث كافة الموضوعات الخاصة بأهالي المحافظة وخاصك المرتبطة بالهيئة والربط بين التنفيذين والمحافظة.

وأشار إلى أن المحافظين رحبا بتفويض وزير الزراعة للمحافظين فى تقنين أراضى الإصلاح الزراعى لواضعى اليد طبقا للقانون 144، لافتا إلى أن المحافظين طالبا بمزيد من زيارات اللجنة لدورها الإيجابى وتحقيق المزيد من تبادل الخبرات.

وقال الفولى إن ضمن أهم نتائج أعمال اللجنة، إعداد مشروع برتوكول تعاون بين محافظات بني سويف والفيوم وقنا والاقصر لحصر وربط وتحصيل أملاك الدوله الخاصة ولاية هيئة الإصلاح الزراعى، كذلك حسم عدد من الملفات الخاصة بأراضى الإصلاح الزراعى لصالح الهيئة، بخلاف النظر فى متطلبات مشروعات التغذية المدرسية وإبرام عقود للفصل الدراسى الثانى مع المحافظين.

وأكد أنه تم ضخ 11 مليون جنيه من محافظة الأقصر وأمر دفع بمليون جنيه من محافظة قنا مستحقات الهيئة لحساب الاصلاح بوزارة المالية لحين انتهاء أعمال اللجان من البحث والمراجعة.

وأوضح الفولى أنه تم علي هامش الزيارة، تفقد مصنع ألبان الإصلاح الزراعى بمحافظة الفيوم وعقد لقاء مع العاملين، والوقوف على أعماله وأداء العاملين، حيث ينتج اكثر من 15 صنف من الجبن ومنتجات الألبان، لافتا إلى أنه تم أيضا ريارة مصنعى التغذية المدرسية ومديرية الإصلاح الزراعى بالفيوم.



