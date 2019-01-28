شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لجامعة الطفل: هدفنا الرئيسى بناء العقول و الاهتمام بالعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جينا الفقى المدير التنفيذى لجامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمى، أن رؤية برنامج جامعة الطفل تنبع من رؤية مصر باستراتيجيتها 2030، وتم إطلاق جامعة الطفل عام 2010 بهدف خلق بيئة إبداعية قادرة على مواجهة التحديات المحيطة بالمجتمع، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى لجامعة الطفل يتمثل فى بناء عقول الأطفال المصريين بتعزيز اهتمامهم بالعلوم من خلال التاكيد على أهمية البحث العلمى وتطوير المهارات العلمية.

وأوضحت الفقى خلال افتتاح المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل اليوم الإثنين بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن مهام جامعة الطفل تكمن فى إعداد الأطفال المصريين من أجل المستقبل باعتبارهم أدوات التغيير القادرين على مواجهة التحديات المختلفة وتشكيل العالم من خلال القدرات الإبداعية والابتكارية المتطورة.

وأشارت الفقى إلى أن جامعة الطفل تهدف لإعداد الأطفال من أجل التحديات المستقبلية، وتعزيز الاهتمامات طويلة المدى للاطفال الخاصة بعملية التعلم، وتعزيز احترام الذات والثقة الخاصة بالأطفال، ومساعدة الأطفال على تحديد الأهداف المستقبلية والتأكيد عليها وتحقيقها.