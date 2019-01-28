شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: جار تنفيذ مشروعات الشريط النهرى السياحى بأسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ المشروعات المخططة بمنطقة الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ومنها 66 فيلا كاملة التشطيب، وكذا أعمال الطرق، والمياه، والصرف، بينما يبلغ إجمالى الاستثمارات بمشروعات الخدمات بالمدينة، نحو 231 مليون جنيه، كما يتم تنفيذ 1840 وحدة (92 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، وجارٍ أيضا تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 2651 فداناً، لاستيعاب جميع الأنشطة الصناعية بالمدينة، موضحاً أن إجمالى الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة، بلغت منذ بدء العمل بها وحتى 30 يونيو 2018، حوالى 2 مليار جنيه.

وقال المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: جارٍ تنفيذ 1840 وحدة (92 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالحيين الثانى والثالث، ومنطقة الامتداد، وسيق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين، موضحاً أنه تم إسناد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه، بطاقة 25 ألف م3/يوم، باستثمارات 168 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى 12/2019، وتم إسناد أعمال (مياه – صرف صحى – طرق ) بمنطقة الـ600 فدان، والواقعة ضمن مساحة 18 ألف فدان بمنطقة الامتداد، والتى تضم (قطع أراضى إسكان اجتماعى – قطع أراضى إسكان متميز – عمارات إسكان اجتماعى)، باستثمارات حوالى 270 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى 9/2019، كما تم تسليم موقع منطقة 350 فداناً لشركة المقاولات لتنفيذ أعمال (مياه – صرف – طرق – رى)، بقيمة 56 مليون جنيه.

وأضاف المهندس أحمد محمد رشاد: بلغ إجمالى الاستثمارات بمشروعات الخدمات، نحو 231 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسى، ومدرسة ثانوية بها 19 فصلاً، ومجمع للمعاهد الأزهرية، ومستشفى عام به 158 سريراً، وحضانة أطفال، وملعب خماسى، ومركز صحى حضرى، ومركز تجارى، ومراكز تجارية مصغرة يضم كل منها (3) محال، ووحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية، ومركز شباب، وحديقة بالحى الأول، كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20 مشروعاً خدمياً، وتضم (5 حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسى، وملعبى كرة خماسية، ومركز تنمية رياضية، ووحدتين صحيتين، ومبنى إسعاف، و4 أسواق تجارية، ومركز صحى، ومبنى للبريد، ومسجد، ونقطة شرطة ووحدة إطفاء، ومبنى وحدة مرور أسوان، وبوابة للمدينة).

وأشار إلى أنه جارٍ تطوير المدخل الغربى (الطريق الصحراوى القاهرة أسوان)، وتنفيذ أعمال طرق طبقة أساس "التربة الزلطية"، والطبقة الأسفلتية، والبلاطات الخرسانية لمنطقة 150 فداناً، وأعمال الطرق لمنطقة الامتداد بمساحة 600 فدان، وأعمال طبقة أساس "التربة الزلطية" والطبقة الرابطة الأسفلتية، للطرق المحيطة المؤدية إلى قطع أراضى (الإسكان السياحى، بيت الوطن والمرحلتين الأولى والثانية بمشروع بيت الوطن)، وتم تنفيذ شبكات طرق بطول حوالى 74 كم، وتم تنفيذ لوحات مرورية ولوحات إرشادية وعمل مطبات صناعية وتخطيط طرق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه جارٍ نقل كابلات تغذية الكهرباء من محطة المحولات المتنقلة إلى المحطة الدائمة، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض لعمارات الإسكان الاجتماعى، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات اتصالات بطول 121 كم، باستخدام أحدث التقنيات، وكوابل من الفايبر، وجارٍ تنفيذ شبكات اتصالات بطول 11 كم.

وأشار المهندس أحمد محمد رشاد إلى أنه تم تشغيل عدد من المشروعات، وتشمل (مبنى رياض الأطفال التابع لمدرسة النيل الدولية للعام الحالى (2018/2019)، ومن المقرر تشغيل مدرسة النيل الدولية فى العام (2019/2020) - مبنى قسم الشرطة بالحى الأول - مبنى الإسعاف بالحى الأول - مدرسة اللغات بالحى الأول - كلية الدراسات الإسلامية للبنات التابعة لجامعة الأزهر بالحى الثانى - مدرسة رياض الأطفال بالحى الثالث - 6 كليات بجامعة أسوان فرع مدينة أسوان الجديدة بالحى الثالث)، مضيفاً أنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة (17.12) فدان لإنشاء فرع للجامعة المصرية الكندية بالحى الثالث، وقطعة أرض بمساحة (17.55 فدان) لإنشاء كليات ومدينة جامعية تابعة لجامعة الأزهر الشريف، وقطعتى أرض بمركز خدمات الحى الأول لإقامة كنيسة كاثوليكية بمساحة (2246.4)، وكنيسة أرثوذكسية بمساحة (2961)، وتم إجراء قرعة علنية لـ616 قطعة أرض إسكان إجتماعى و146 قطعة أرض إسكان مميز و50 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً، وتم بيع 11 محلاً تجارية بالمزاد العلنى، وجارٍ تخصيص 8 قطع لصغار المستثمرين بنشاط سكنى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لفرع البنك الأهلى، وبنك مصر، ومن المقرر تشغيلهما قريباً.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص عدد من قطع الأراضى بالمدينة، وتشمل (قطعة أرض بمساحة 504 أفدنة، لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة مدينة شبابية أولمبية، حيث تعتبر مدينة أسوان الأم "عاصمة لشباب أفريقيا لعام 2019"، وقطعة أرض بمساحة 187 فداناً لإنشاء منطقة حرة عامة بناءً على طلب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وقطعة أرض بمساحة 70.26 فدان لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وقطعة أرض بمساحة 20 فداناً، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإقامة مركز مصري لاستقبال ومعالجة المرئيات الفضائية، وقطعة أرض بمساحة 4.6 فدان، لإقامة نشاط تجارى ترفيهى بالحى السياحى، وقطعة أرض بمساحة 4.6 فدان، لإقامة نشاط فندقى بالمرحلة العاجلة بمشروع الشريط السياحى، وقطعة أرض بمساحة 11.7 فدان، لإقامة نشاط تجارى بالمرحلة العاجلة بمشروع الشريط السياحى، وقطعة أرض بمساحة (1754.5م2)، لبنك التعمير والإسكان بالحى السياحى).