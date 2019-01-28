شكرا لقرائتكم خبر عن طوارىء بالرى لمتابعة مقطورة غاز سقطت خارج القطاع المائى بترعة نجع حمادى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى الطوارىء بمحافظة سوهاج رفع الطوارئ، لاستخراج ورفع سيارة محملة بالغاز سقطت بترعه نجع حمادى الشرقيه عند الكيلو 6 امام قرية الشيخامبادر بمركز دار السلام محافظه سوهاج.

وأكدت الوزارة فى بيان لها أن المسؤلين فى إدارة رى سوهاج قاموا بالمعاينة على الطبيعة والتأكد من عدم تسرب الغاز أو حدوث أى تلوث للمياه، ومخاطبة شركه مياه الشرب وإدارة البيئة وسكرتير عام محافظه سوهاج لأخذ التدابير والاحتياطيات اللازمه لضمان عدم تسريب الغاز، كما تم إخطار الرقابه الإدارية بالمحافظة.

وأشار البيان إلى أنه تم التواصل مع رئيس مجلس مدينة دار السلام حيث أكد بأن الشركه صاحبه السيارة سوف ترسل ونش خاص مجهز بمعدات للتعامل مع مثل تلك الحالات من القاهرة، لرفع السيارة من المجرى المائى، وجارى المتابعة حتى تمام رفع السيارة من المجرى المائى.

