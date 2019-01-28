الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتشكيل لجنة للتوفيق فى المنازعات بمطروح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بتشكيل لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات التى يكون أطرافها جامعة مطروح. وتتشكل اللجنة من المستشارين سعيد عبد المجيد مصطفى النزهى، ومحمد رمضان محمود الترامسى، والموظف وليد محمد يحيى على ممثل الجهة الإدارية، وتعقد اللجنة جلساتها بمحافظة مطروح بمنى ديوان المحافظة.





جانب من القرار

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