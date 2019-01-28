شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد تجربة "الأوبن بوك" مستمرة فى الامتحان المقبل لأولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تغيير بشأن امتحان الكتاب المفتوح بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى، وقرار دخول الطلاب بالكتاب كما هو دون تغيير.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الوزارة لم تغلق تجربة "الأوبن بوك" ومستمرة مع الطلاب خلال الامتحان التجريبى الثانى الذى يعقد فى مارس المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عممت منشورا على المديريات التعليمية قبل انطلاق الامتحان الأول لطلاب الصف الأول الثانوى 13 يناير الجارى أكدت فيه أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه باتخاذ اللازم نحو السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى فقط خلال أداء الامتحانين التجريبيين المقرر عقدهما فى يناير ومارس فى المواد الأساسية فقط، والتى تم إعدادها بمعرفة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وروعى فيها مواصفات التقييم الجديد المرتكز على قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب.