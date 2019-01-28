"إسكان النواب" دعم الرئيس السيسي سبب ظهور "التصالح في البناء" للنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إنه لولا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على صدور التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المواطن، لما ظهر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء للنور تحت قبة البرلمان؛ للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية ومواجهة التحديات والتعدي على أملاك الدولة ومعالجة آثار سلبية تراكمت سنوات طويلة فرضت نفسها على مجلس النواب الحالي.

وأضاف "والي"، في بيان، الاثنين، أن قوة الدولة المصرية تنعكس على شد أزرنا في ظل وجود حزب قوى مثل "مستقبل وطن"، يقترب من المواطن والشارع ويلمس ما يهمه من تشريعات يتطلب صدورها في الوقت الحالي وترجمة ذلك بنقل الصورة الحقيقية للواقع ووقوفه ودعمه خلف الدولة وقياداتها السياسية للحفاظ على المكتسبات الكثيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية خصوصًا في مجالات التنمية العمرانية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: "جميع أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال لديهم ارتياح تام تجاه قانون التصالح في مخالفات البناء وعازمين بقوة على خروجه للنور وتطبيقه على أرض الواقع لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من ملايين المواطنين ويخاطب نسبة كبيرة من الكتلة السكنية في مصر، جميعهم له علاقة مباشرة بهذا القانون.