غدًا.. "أكاديمية تأهيل الشباب" تشارك في مؤتمر الصحة الأفريقية الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشارك الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، غدًا الثلاثاء، في مؤتمر الصحة الأفريقية الأول، والذي يُعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.