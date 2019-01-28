رئيس "مصر العليا" للكهرباء: لجان للتفتيش لمتابعة الانضباط الإداري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقد المهندس سامي أبووردة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، اجتماعًا موسعًا مع قيادات بقطاعات الشئون المالية والمشتريات والمشروعات؛ لمناقشة خطط سير العمل داخل القطاعات والإدارات التابعة للشركة بمختلف المناطق لتحسين الأداء من أجل تقليل نسب الفقد والحفاظ على استقرار وانتظام وصول التيار الكهربائي.

وأوضح رئيس الشركة، لمصراوي، أنه طلب من مسئولي الشئون الإدارية والموارد البشرية إعداد دراسة تتضمن العمالة الموجودة بكل إدارة ومدى كفايتها وكفاءتها لإنجاز الأعمال المنوطة بها سواء بالزيادة أو بالنقصان، وكذلك إعادة هيكلية الموظفين بالإدارات بالإضافة لإعداد برامج تدريبية وتحويلية للعمالة الزائدة وغير المستفاد منها ببعض الإدارات لتحويلها للعمل بإدارات أخرى.

وأضاف: "تقرر تشكيل لجان للمرور الدوري للتفتيش الإداري على القطاعات والهندسات لمتابعة الانضباط الإداري، وتوحيد النماذج المعمول بها لتسهيل المتابعة والتفتيش وكشف الانحرافات، بجانب كما طلب إعداد تصور جديد يتضمن ضوابط وكيفية صرف حافز موحد للعاملين".

وشدد أبووردة، على ضرورة التأكد من قيمة استهلاك الطاقة المشتراه، عن طريق التأكد من أخذ قراءات جميع العدادات بجميع محطات المحولات في وقت واحد (أول يوم في الشهر) وفي ساعة موحدة، وكذلك التأكد من قيمة الاصدار، منوها أنه سيتم إنشاء كنترول من المركز الرئيسي بالتراكمات في كل قطاع وعدم ترك هذه النقطة للقطاع فقط مع أحكام الرقابة على القطاعات.

وأصدر رئيس الشركة تعليماته بتشكيل لجان لرصد وتحرير محاضر للمخالفات والسرقات عن طريق الضبطية القضائية، وكذلك تشكيل لجان للمرورعلى المصالح الحكومية والأسواق ومحطات المياة ومحطات الصرف الصحي ومضخات مياه الزراعات للتأكد من سلامة العدادات والقدرات التعاقدية وتحرير المحاضر اللازمة ضد أي مخالفات أو سرقات.