رئيس جمعية الصداقة المصرية الفرنسية: زيارة ماكرون تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

رحب الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس جمعية الصداقة المصرية الفرنسية، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، مؤكدًا أن الدولتين تجمعهما علاقات صداقة قوية وكثير من الملفات المشتركة مما يساعد على الوصول إلى حلول مشتركة حول الأزمات الإقليمية والدولية والقضايا الملحة التي يعاني من تداعياتها الشرق الأوسط وأوروبا.

وقال أبوالعلا، في بيان، اليوم الاثنين، إن الزيارة ستشمل الحديث عن ملف الهجرة غير الشرعية بعد أن قدمت فيه مصر نموذجًا يحتذى به إلى جانب تعزيز سبل مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن فرنسا ستدعم مصر في عملية إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق للاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال.

وأشار رئيس جمعية الصداقة المصرية الفرنسية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وباريس يصل إلى 2.5 مليار يورو، لذا يعد اللقاء بين الزعيمين المصرى والفرنسي فرصة لزيادة التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية والاستفادة من الخبرة الفرنسية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية.