مساعد وزير الخارجية: هناك توّجه حقيقي من مصر نحو أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

تصوير- هاني رجب:

قال السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية، إن هناك توّجهًا حقيقيًا من الدولة المصرية ومؤسساتها نحو قارة إفريقيا، مؤكدًا أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي يساهم في تسليط الضوء على هذا.

وأضاف عمارة، في كلمته بندوة "مصر.. إفريقيا المستقبل والتحديات" بالجامعة البريطانية، الاثنين، أن هناك عودة مصرية لإفريقيا، و"اهتمام من القادة الأفارقة بمصر، نلمسها في القمم الإفريقية".

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن هناك أولويات واضحة مصر وضحتها، مؤكدًا أن العمل الإفريقي المشترك لا يتوقف عند رئاسة مصر للاتحاد.

ولفت عمارة إلى أن أهم مهمة لمصر أثناء رئاساتها الاتحاد هو الدفع بمشروع الاندماج الاقتصادي والتجاري والمجتمعي داخل القارة الإفريقية، وموضوعات البنية التحتية، مشددًا أن مصر على استعداد للدفع بمشروعات الكهرباء والسكك الحديدية.