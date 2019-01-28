وزير الزراعة يفتتح أول صوبة مصرية لإنتاج الخضر في زامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

يقوم الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا بزيارة لدولة زامبيا تعد أول زيارة يقوم بها وزير مصري لزامبيا منذ بدء التعاون الزراعي المشترك بين البلدين، حيث حظيت الزيارة باهتمام إعلامي وسياسي كبير.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم - أن وزير الزراعة بدأ زيارته لزامبيا والوفد المرافق له بلقاء ستيفان كامبيونجو وزير الأمن الداخلي الزامبي، ومايكل كاتامبو وزير الزراعة، وكابامبا مولينجا وزيرة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني، بحضور السفير المصري أحمد مصطفى بمقر إقامته هناك.

وفي اليوم الثاني، تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة جديدة على مساحة 600 هكتار لإنتاج تقاوى الأصناف والهجن المصرية بمنطقة موكوشى بعد النجاحات التي حققتها المزرعة الأولى بمنطقة مومباشي.

كما افتتح أبوستيت أول صوبة زراعية لإنتاج شتلات الخضر من الهجن والأصناف المصرية من الطماطم والكرنب والبطيخ والبصل بمنطقة شانياما، وتفقد حقول فول الصويا والذرة الشامية والمانجو والعنب والخضروات بمزرعة مومباشي في أول زيارة يقوم بها وزير مصري منذ بدء العمل بها، حيث تتم الاستفادة من الخبرات المصرية في نقل تكنولوجيا الإنتاج الزراعي وتدريب المحكوم عليهم بعقوبات على المهارات الزراعية وتأهيلهم للعمل تمهيدا لاندماجهم في المجتمع.

وقال أبوستيت إنه يتم حاليا تنفيذ حقول إرشادية للمزارعين وإمدادهم بالشتلات لزراعتها بأراضيهم ، وأن المزرعة الأولى الممتدة على مساحة 200 هكتار حققت خلال عام 2018 أرباحا بلغت 120 ألف دولار.

وأضاف أن كابامبا مولينجا وزيرة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بزامبيا ستقوم بزيارة الأسبوع القادم إلى مصر لبحث التعاون المشترك بين البلدين وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

وتأتي زيارة الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة إلى زامبيا في إطار اهتمام القيادة السياسية بتعميق العلاقات المصرية الأفريقية ودور مصر الريادي في أفريقيا.​