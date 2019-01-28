"الري" تتابع رفع مقطورة لشركة الغاز سقطت بترعة نجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد :
تتابع أجهزة وزارة الموارد المائية والري بمحافظة سوهاج عملية استخراج ورفع سيارة محملة بالغاز سقطت بترعة نجع حمادي الشرقية عند الكيلو 6 أمام قريه الشيخ أمبادر بمركز دار السلام محافظه سوهاج.
وحسب بيان، الاثنين، أجرى المسؤلون بإدارة ري سوهاج معاينة على الطبيعة؛ للتأكد من عدم تسرب الغاز أو حدوث أي تلوث للمياه.
وأوضحت الوزارة، أنه جرت مخاطبة شركة مياه الشرب وإدارة البيئة، وسكرتير عام محافظة سوهاج؛ لأخذ التدابير والاحتياطيات اللازمة لضمان عدم تسريب الغاز.
وجرى التواصل مع رئيس مجلس مدينة دار السلام وأفاد بأن الشركه صاحبة السياره سترسل ونشًا خاصًا مجهزًا بمعدات للتعامل مع مثل تلك الحالات من القاهرة؛ لرفع السيارة من المجرى المائي، وجاري المتابعة حتى تمام رفع السيارة من المجرى المائي.
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