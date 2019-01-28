مصر | تأجيل محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة" لـ11 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة" لـ11 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، لجلسة 11 فبراير المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشاريين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما غيابيا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.