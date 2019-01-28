أخبار مصر | مستندات جديدة في قضية نقل مستشفى العباسية للصحة النفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستندات جديدة في قضية نقل مستشفى العباسية للصحة النفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، على نسخة رسمية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، والمتضمن قيد مستشفى العباسية للصحة النفسية بسجلات التراث المعماري لمحافظة القاهرة.

وطبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006، فإنه يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا.

وطالبت جبهة الدفاع عن المستشفى، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالالتزام بقانون 144 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، وإلغاء كافة المخاطبات الخاصة بإنشاء مستشفى بديل لـ"العباسية" في مدينة بدر، وكذلك إلغاء جميع الإجراءات المترتبة على ذلك وما نتج عنها تخصيص قطعة أرض بديلة بمساحة 50.3 فدان بمدينة بدر بجوار أرض خاصة بوزارة الداخلية.

كما طالبت بالاهتمام بتطوير وتدعيم المستشفى، كرمز وتاريخ لتطور الطب النفسي إضافة إلى كونها أثر معماري تم انشاءه في عام 1883.3- التوجيه لوزارة الصحة والسكان بتحديد موعد للصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالطب النفسي والتي دعتهم الوزارة لزيارة مستشفى العباسية للصحة النفسية وعقد مؤتمر صحفي لشرح الحقائق وطمأنة الرأي العام.

كان أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن تخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة بدر، سيكون فعليًا لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية، بديلًا لمستشفى العباسية.

وأضاف المصدر - الذي تحفظ على نشر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك عدة مقترحات بشأن استغلال الموقع الحالي لمستشفى العباسية، من بينها إقامة "مستشفى إحالة" ضخم، بمساهمة من عدة جهات.

وبسؤال المصدر عن تلك الجهات، تحفظ على ذكرها، لكنه لم يستبعد وجود رجال أعمال.

البيان التأسيسي للجبهة

كانت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أشادت بالبيان الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزاء، الأسبوع الماضي، ونفي ما تردد عن هدم أو نقل المستشفى إلى مدينة بدر، أو استغلال أرضها للاستثمار.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - حينها - إنه تواصل مع وزارة الصحة بخصوص هذه الأنباء، والتي أكدت بدورها اعتبار هذا المستشفى أثرًا تاريخيًا لا يمكن هدمه وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، لافتة إلى أنها قامت بتخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية -إضافة إلى مستشفى العباسية-، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع بإقامة مستشفيات جديدة.

وقالت الجبهة في بيانها التأسيسي، الجمعة الماضية: إن بيان مجلس الوزراء أكد لأول مرة كون المستشفى أثرًا تاريخيًا، ذلك ما أشارت إليه الجبهة في مايو 2017.

وطالبت الجبهة، وزارة الصحة بإتاحة الفرصة أمام وسائل الإعلام وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني لزيارة المستشفى والاطلاع على مشروعات التطوير به، وعقد مؤتمر صحفي موسع بالمستشفى لتوضيح الحقائق للرأي العام.

وقالت الجبهة: إن مجلس إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية يضم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو مجلس نقابة الأطباء وآخرين عن منظمات المجتمع المدني لم يطلعوا جميعهم على أية مشروعات تطوير داخل المستشفى على مدار شهر كامل شمله انعقادين للمجلس.