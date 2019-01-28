أخبار مصر | علقة موت لشاب تحرش بفتاة في فيصل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علقة موت لشاب تحرش بفتاة في فيصل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو، لشاب قالوا عنه أنه تحرش بفتاة في منطقة فيصل بالجيزة، وعلى الفور قام الأهالي بتلقينه علاقة موت، وسط تجمهر لعدد من المواطنين، هذا ولم يتسن للفجر التأكد من صحة الواقعة.

جنح أول المنصورة تصدر حكمها في واقعة تحرش سيدة بقرد

حكمت محكمة جنح أول المنصورة، بالسجن 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد، بعد ثبوت تهمة التحريض على الفسق والفعل الفاضح بالطريق العام عليها.

وكانت مباحث آداب الدقهلية تمكنت من القبض على سيدة صاحبة فيديو القرد، المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت معلومات وردت لضباط قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية برئاسة العميد عصام أبو عرب، تفيد انتشار مقطع فيديو بين أوساط الشباب وطلبة المدارس والجامعات لإحدى السيدات أثناء قيامها بملامسة أجزاء حساسة لأحد الحيوانات "قرد" بأحد المحال العامة بقصد إثارة الغرائز الجنسية وتحريضهم على الفسق.

تم تحديد السيدة، وتبين أنها تدعى "نسمة.أ. أ"، ٢٥ سنة، ومقيمة دائرة مركز أجا، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت، وأكدت على أن الواقعة كانت على سبيل المزاح.

"قُبض عليه".. التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش شاب بطلاب جامعة المنصورة

واقعة غريبة، تسبب فيها شاب قام بالتحرش، بالفتيات أثناء خروجهن أمام بوابة كلية العلوم بجامعة المنصورة، حيث تابعته إحدى الفتيات، وصورته فيديو ليتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن مباحث الآداب بالدقهلية، ألقت القبض على المتحرش.

شاب يتحرش بالفتيات

البداية، حينما استغل شاب متحرش، حالة الزحام الشديد، الذي تشهده منطقة ميدان الكتاب أثناء خروج طلاب كلية العلوم بجامعة المنصورة، من أجل استقلالهم سيارات السرفيس، ليتحرش بالفتيات من الخلف عن طريق لمسهن، حيث قامت إحدى الفتيات بتصويره فيديو.

انتشار فيديو المتحرش

وعلى الفور، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لشاب يتحرش بطالبتين أمام جامعة المنصورة ويحاول أن يلمس مناطق حساسة بهما، أثناء محاولتهما اللحاق بسيارات السرفيس.

مطالب القبض عليه

وانتشر مقطع الفيديو سريعا بين أبناء مدينة المنصورة، الذين طالبوا بالقبض على الشاب وتكثيف التواجد الشرطي أمام بوابات الجامعة.

وظهر في مقطع الفيديو سيارات السرفيس بميدان الكتاب أمام جامعة المنصورة وتحاول الطالبات الركوب بها ويدخل هذا الشاب بينهن و"يده تتحسس على أجسادهن" مستغلا الزحام الشديد، إلا أنه لا يركب وينتظر حضور سيارة أخرى ليكرر ما فعله .

القبض على المتحرش

وفور تداول مقطع الفيديو الذي يرصد المتحرش، تمكن ضباط مباحث الآداب بالدقهلية من إلقاء القبض على المتحرش الذي ظهر بالفيديو المتدأول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بالتحرش بالطالبات أمام بوابة الجامعة بميدان الكتاب.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بتمكن مباحث الآداب برئاسة العميد عصام ابو عرب رئيس مباحث الآداب بالدقهلية، من تحديد هوية المتحرش الذي ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك)، حيث يقوم المتهم بالتحرش بالطالبات أثناء استقلال سيارات السرفيس وبعدما يقوم بالإمساك ببعض المناطق الحساسة لهن يرفض ركوب السيارة، وتم تكرار الواقعة أكثر من مرة، حتى قامت إحدى الفتيات بتصويره ونشره.

وتم إعداد مأمورية وتم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه مقيم بمدينة المنصورة، وتبين أنه موظف بأحد المصالح الحكومية، وجاري التحقيق معه وتحرير محضر بالواقعة.