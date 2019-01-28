أخبار مصر | سفير مصر بباريس: تقارب شبه كامل في وجهات النظر إزاء الوضع بليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر بباريس: تقارب شبه كامل في وجهات النظر إزاء الوضع بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم باليونسكو السفير إيهاب بدوى أن مصر تربطها علاقات مكثفة ومتنوعة مع فرنسا التى تحظى بصورة إيجابية للغاية فى الشارع المصرى لما لها من مواقف سياسية مستقلة كان من أبرزها معارضة غزو العراق، مشيرا إلى تقدير المصريين لإسهام فرنسا فى تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الذى يستقله يوميا 5 ملايين شخص.

ولفت بدوى- فى حوار أجراه مع أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية واسعة الانتشار، تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للقاهرة- إلى قرار وزارة التربية والتعليم المصرية بأن يشتمل نظام التعليم الجديد على لغة ثانية إجبارية وهى اللغة الفرنسية وإلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسناد العقود الحكومية للشركات الفرنسية حال وجود عروض متساوية، فضلا عن مشاركة فرنسا فى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى أسوان.

وأكد بدوى على أهمية الإصلاحات التى تقوم بها الدولة المصرية للنهوض بالبلاد من خلال حزمة من الإجراءات تطلبت تضحيات من الشعب المصرى، مشيرا إلى إقدام الحكومة على رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتعويم العملة الوطنية وإلى قبول المصريين لتلك الإجراءات تفهما للتحديات التى تمر بها البلاد.

وقال بدوى، فى سياق حديثه، "قمنا بإصلاح منظومة دعم الوقود والخبز التى كانت تساوى بين الفقراء والأغنياء..وإذا كان المصريون يقبلون اليوم التضحيات التى نطلبها فمن المؤكد أن هناك سببا لذلك".

ونوه السفير إيهاب بدوى بتحدى الزيادة السكانية المطردة الذى تواجهه مصر وبالحاجة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الذين وصل عددهم لنحو 100 مليون نسمة بمتوسط زيادة سنوية 2.7 مليون نسمة.

وأبرز سفير مصر بباريس أولوية التعاون الدفاعى بين مصر وفرنسا، مؤكدا على التقارب شبه الكامل فى وجهات النظر إزاء الوضع فى ليبيا.