أخبار مصر | ختام فعاليات التدريب العسكري المصري – البحريني المشترك (حمد -3)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام فعاليات التدريب العسكري المصري – البحريني المشترك (حمد -3) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات التدريب البحري - الجوي المشترك ( حمد -3 ) والذى استمر لعدة أيام بمملكة البحرين الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر والبحرين، حيث اشتمل التدريب على قيام عناصر القوات البحرية بتنفيذ أعمال الاستطلاع البحرى للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالى المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية، وتنفيذ عدة تمارين لتفادى الألغام والتصدى لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية أثناء مغادرة الميناء.

ونفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف التى يتمتع بها المقاتلون من مصر والبحرين، وكذلك تم التدريب على عمليات تبادل واستقبال الطائرات على أسطح الوحدات البحرية وتنفيذ العديد من الطلعات المختلفة لاكتشاف الغواصات المعادية.

ونفذت القوات الخاصة البحرية التدريب على الرمايات الغير نمطية من أوضاع الرمى المختلفة والتدريب على اقتحام وتفتيش السفن المشتبه بها والسيطرة عليها بواسطة الطائرات العمودية واللنشات السريعة والتى أكدت قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك فى تناغم تام بين القوات الخاصة المصرية والبحرينية .

وقامت العناصر المقاتلة من القوات الجوية للبلدين بالتدريب على تنفيذ عمليات جوية مشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف المعادية، كذلك تبادل الخبرات بين الأطقم الفنية والهندسية فى مجال صيانة وتجهيز المقاتلات قبل وبعد الإقلاع لتنفيذ المهام، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة بما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وصقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات بما يساهم فى تحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وأعرب اللواء الركن الشيخ على بن راشد آل خليفه مساعد رئيس هيئه الأركان للقوى البشرية لقوة دفاع البحرين عن تطلعه لزيادة حجم وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين متمنيا أن تشهد الأعوام القادمة مزيداً من التدريبات المشتركة المصرية البحرينية ، كما أشاد بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة والجهد المبذول والمستوي المتميز للقوات المنفذة للتدريب وقدرتها علي تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليها بما يساهم فى دعم وترسيخ العلاقات الأخوية الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين ويدعم أواصر التعاون العسكرى والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .

حضر المرحلة الختامية للتدريب العميد البحري الركن محمد يوسف قائد سلاح البحرية الملكى البحرينى وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية.