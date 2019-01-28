انت الان تتابع الوزراء: «أبل» تجري دراسات جدية للاستثمار في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه منذ إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشاركته في منتدى دافوس، وهناك العديد من الشركات العالمية التي طلبت مقابلته للاستثمار في مصر. وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي خالد أبو بكر ولبنى عسل، مساء اليوم، أن هناك شركات تريد تجديد استثماراتها في مصر، وشركات تريد الدخول في السوق المصري لأول مرة. ?

وأشار "سعد"، إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، أكد أن هناك دراسات جدية للدخول في استثمارات داخل السوق المصري.الأسبوع الماضي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل العالمية، على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي. وخلال اللقاء أكد مدبولي تطلع الحكومة