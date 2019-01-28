انت الان تتابع في مثل هذا اليوم.. مظاهرات حاشدة ضد نظام مبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 28 يناير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1479: توقيع معاهدة بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية القوة التجارية الكبرى في أوروبا، وكانت تلك المعاهدة أول خطوة خطتها الدولة العثمانية للعب دور سياسي في أوروبا. في عام 1788: بريطانيا تنشئ أول مستعمرة مجرمين في "بوتاني باي" بأستراليا. في عام 1887: بداية بناء برج إيفل.

في عام 1924: سعد زغلول يؤلف أول وزارة شعبية في مصر.في عام 1976: القاضية الإسرائيلية "روث أود" تسمح لليهود في الصلاة داخل المسجد الأقصى.في عام 2011: اندلاع مظاهرات حاشدة في مصر بعد صلاة الجمعة سميت جمعة الغضب، وذلك في اليوم الرابع من بدء المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس محمد حسني مبارك.في عام 1922: ولد

في عام 1924: سعد زغلول يؤلف أول وزارة شعبية في مصر. في عام 1976: القاضية الإسرائيلية "روث أود" تسمح لليهود في الصلاة داخل المسجد الأقصى. في عام 2011: اندلاع مظاهرات حاشدة في مصر بعد صلاة الجمعة سميت جمعة الغضب، وذلك في اليوم الرابع من بدء المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس محمد حسني مبارك. في عام 1922: ولد روبرت هولي، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968. في عام 1930: ولد عبد الله غيث، ممثل مصري. في عام 1948: سامية خضر صالح، كاتبة وأكاديمية مصرية. في عام 1950: حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين. في عام 1939: وفاة ويليام بتلر ييتس، شاعر أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1923. في عام 1984: وفاة عماد حمدي. في عام 1996: وفاة يوسف برودسكي، شاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1987.

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