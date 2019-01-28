انت الان تتابع الأمطار والرياح يضربان الإسكندرية بسبب «نوة الكرم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشهد محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، موجة من الطقس السيئ، وتواصل الأمطار هطولها لمدة 7 ساعات متواصلة، بالتزامن مع بدء نوة "الكرم" التى تشهد هطول أمطار شديدة وعواصف رعدية، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع وانتشار برك المياه، خاصة في الشوارع الجانبية ونشاط مكثف للرياح الشديدة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، فيما أعلن المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة، حالة الطوارئ، ووجه تحذيراته للمواطنين بضرورة توخى الحذر خلال أوقات النوة مع التشديد على الاتصال بغرفة العمليات حال وقوع أي أزمات نتيجة هطول الأمطار.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الدفع بسيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة وكذلك الأفراد وتمركزها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، على مستوى المحافظة.وأكد اللواء محمود نافع مدير شركة الصرف الصحي، أنه تم الدفع بنحو 60 سيارة شفط و10 بدالات بالمناطق التي