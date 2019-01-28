انت الان تتابع برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2019/2018، عقب اعتمادها من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر. كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أناب صباح اليوم الأحد، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر لاعتماد النتيجة. واعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح 89.19? للشهادة الابتدائية، وعدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06?، وعددهم 63701 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 85.87?، وعددهم 68262 طالبًا.

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.56?، وعدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84?، وعددهم 42574 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 63.75?، وعددهم 43600 طالب.وعقب اعتماد النتيجة تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لجميع