شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يزور الرئيس الفرنسي مصر في هذا التوقيت؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تطورًا ملحوظًا في مجالات عدة خاصة في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، علاوة على تقارب وجهات النظر بين البلدين في العديد من الملفات الإقليمية أبرزها الملفان الليبي والسوري.

وتستعرض «المصري اليوم» آراء عدة خبراء حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر لإجراء محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث التعاون المشترك بين البلدين ومناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم، كما يحضر الرئيسان عشاء عمل في حضور رجال الأعمال.

يقول محمد حامد، الباحث في العلاقات الدولية، تعليقا على بداية ماكرون زيارته لمصر بالتوجه لمعبد أبوسمبل «إنه يعكس الصورة الحضارة المصرية وأن مصر بلد آمن، ما يساهم في الترويج للسياحة ويعزز عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات المصرية الفرنسية دائما ما كانت ممتازة ومتميزة عن بقية علاقاتها بباقي الدول الأوروبية، حيث حضر الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، افتتاح قناة السويس الجديدة.

من جانبه، علق أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على الزيارة بقوله «إن مصر دولة حيوية ومهمة بالنسبة لفرنسا خاصة أن مصر لها خبرة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال عملية سيناء الشاملة، وأيضا في مجال الهجرة غير الشرعية، علاوة على أن مصر تربطها علاقة وطيدة وتفاهمات مع ليبيا لمساعدة المشير خليفة حفتر في مجابهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لدول الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن مصر تمتلك خبرة في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما تحتاج إليه باريس.

أما العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، فأكد أن ماكرون يستكمل ما قام به الرئيس الفرنسي السابق، وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا في الفترات السابقة خاصة في الملف العسكري حيث تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء 24 طائرة من نوع الرافال، وجارٍ التعاقد على أعداد أخرى بالإضافة إلى شراء حاملتي الطائرات ميسترال والفرقاطة فريم «تحيا مصر»، علاوة على تصنيع مشترك للمدمرة الصغيرة «جوند».

ويضيف «راغب» أما على المستوى السياسي فتشهد العلاقات تطور التنسيق بين البلدين في ملفات عدة أبرزها الملفان الليبي والسوري مدللا باستضافة فرنسا قمة ليبية بين أطراف الأزمة جمعت بين اللواء خليفة حفتر وفايز السراج في العاصمة باريس، مؤكدا أن مصر ستدفع فرنسا لحلحلة القضية السورية خاصة أن فرنسا لديها ما يقارب الألف جندى على الأرض السورية.

وتابع «راغب» أما على المستوى الأفريقي فلدى فرنسا مصالح استراتيجية خاصة مع الدول الفرنكوفونية التي تجمعها بفرنسا روابط ثقافية وبدول منطقة الساحل والصحراء، وذلك في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام مما يشكل حافز لفرنسا لتثبيت قدمها في أفريقيا، مؤكدًا أن مصر كذلك معنية بفرنسا كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولديها ثقل على الساحة الدولية، ما يؤهلها لأن تساهم في دفع القضية الفلسطينية نحو حل الدولتين على مرجعية أوسلو بعد استحالة أن تلعب الولايات المتحدة ذلك الدور بعد نقل سفارتها للقدس.

وأكد «راغب» أن «ماكرون» يسعى من خلال زيارته للحد من تدفق موجات الهجرة غير الشرعية خاصة بعد نجاح مصر في منع الهجرات غير الشرعية، فمنذ ثلاث اعوام تقريبا استطاعت مصر أن تحد من موجات الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين من الشواطئ المصرية إلى أوروبا.

وتعد زيارة الرئيس الفرنسي لمصر هي الأولى منذ توليه مهام منصبه عام 2017 وسيلتقى الرئيس الفرنسي الساعات القادمة عددا من المثقفين والفنانين المصريين لتبادل الحوار مع الرموز المصرية، وذلك في إطار فعاليات اختيار العام الحالي 2019 العام الثقافي المصري الفرنسي.

ومن المقرر أن يلتقى ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ويزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما هو من المقرر أن يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كما يعقد حوارا مع الجالية الفرنسية بمصر.