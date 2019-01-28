شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الرئيس السيسي يستقبل ماكرون بقصر الاتحادية لعقد مباحثات قمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والسيدة قرينته بقصر الاتحادية. ويزور رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته، مصر لمدة ثلاثة أيام، ومن المقررعقد مباحثات قمة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وكذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدى الجانبين الرسميين يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين، ثم يعقد الزعيمين فى ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام من الجانبين.

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