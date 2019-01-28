شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى البحرينى (حمد - 3) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات التدريب البحرى ىالجوى المشترك ( حمد -3 ) والذى استمر لعدة إيام بمملكة البحرين الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر والبحرين.

اشتمل التدريب على قيام عناصر القوات البحرية بتنفيذ أعمال الاستطلاع البحرى للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالى المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية، وتنفيذ عدة تمارين لتفادى الألغام والتصدى لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية أثناء مغادرة الميناء.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف التى يتمتع بها المقاتلون من مصر والبحرين .

كذلك تم التدريب على عمليات تبادل واستقبال الطائرات على أسطح الوحدات البحرية وتنفيذ العديد من الطلعات المختلفة لاكتشاف الغواصات المعادية.

كما نفذت القوات الخاصة البحرية التدريب على الرمايات الغير نمطية من أوضاع الرمى المختلفة والتدريب على اقتحام وتفتيش السفن المشتبه بها والسيطرة عليها بواسطة الطائرات العمودية واللنشات السريعة والتى أكدت قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك فى تناغم تام بين القوات الخاصة المصرية والبحرينية .

كما قامت العناصر المقاتله من القوات الجوية للبلدين بالتدريب على تنفيذ عمليات جوية مشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف المعادية، كذلك تبادل الخبرات بين الأطقم الفنية والهندسية فى مجال صيانة وتجهيز المقاتلات قبل وبعد الإقلاع لتنفيذ المهام، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة بما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وصقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات بما يساهم فى تحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج العربى.

وأعرب اللواء الركن الشيخ على بن راشد آل خليفه مساعد رئيس هيئه الأركان للقوى البشرية لقوة دفاع البحرين عن تطلعه لزيادة حجم وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين متمنيا أن تشهد الأعوام المقبلة مزيدا من التدريبات المشتركة المصرية البحرينية، كما أشاد بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة والجهد المبذول والمستوى المتميز للقوات المنفذة للتدريب وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليها بما يساهم فى دعم وترسيخ العلاقات الأخوية الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين ويدعم أواصر التعاون العسكرى والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .

يأتى التدريب ( حمد -3 ) استمرارا لسلسة من التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط والحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة .

حضر المرحلة الختامية للتدريب العميد البحرى الركن محمد يوسف قائد سلاح البحرية الملكى البحرينى، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية .