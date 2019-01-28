شكرا لقرائتكم خبر عن 85 %من القراء يؤيدون دعوات تكثيف حملات توعية المقبلات على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد دعوات تكثيف حملات توعية المقبلات على الزواج"، أيد غالبية القراء دعوات تكثيف حملات توعية المقبلات على الزواج. وأيد 85% من القراء دعوات تكثيف حملات توعية المقبلات على الزواج، بينما رفض 11% من القراء دعوات تكثيف حملات توعية المقبلات على الزواج، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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