انت الان تتابع «عاشور» للمحامين: من يرى أنه أقل من القاضي فليغادرنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وجه سامح عاشور نقيب المحامين، كلمة إلى جموع المحامين، اليوم الأحد، خلال احتفالية فرعية 6 أكتوبر، التي عقدت بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون، قال فيها إن مجلس النقابة لن يسمح لأحد باستيلاء واحتلال النقابة سواء من غير المشتغلين أو خريجي التعليم المفتوح مهما كانت الضغوط. وأضاف: "كنا ومازلنا في حالة دفاع شرعي عن النقابة لتطهير الصفوف"، مشيرا إلى أن قرارات المجلس بشأن ضوابط تجديد الاشتراك أجلت غير المشتغلين من جداول النقابة، لكي تكون أموال المحامين للمحامين المشتغلين فقط.
عاشور قال خلال كلمته «لن يكون المحامي أقل شرفا ومكانة من القاضي، ومن يرى أنه أقل فليغادرنا، فنحن نطالب بالعزة والاستقلال للمحاماة والقضاء بغير انتقاص لأحد، فنحن أصحاب مصلحة وقضية واحدة وهي تحقيق العدالة»، وأشار « نمتلك خطوة طموح بشأن العلاج والمعاش نتيجة لتدهور القيمة الشرائية للجنيه
عاشور قال خلال كلمته «لن يكون المحامي أقل شرفا ومكانة من القاضي، ومن يرى أنه أقل فليغادرنا، فنحن نطالب بالعزة والاستقلال للمحاماة والقضاء بغير انتقاص لأحد، فنحن أصحاب مصلحة وقضية واحدة وهي تحقيق العدالة»، وأشار « نمتلك خطوة طموح بشأن العلاج والمعاش نتيجة لتدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري خلال الفترة الماضية، وسيشهد عام 2019 زيادة للمعاش بالشكل الذي يليق للمحامي».
أشاد نقيب المحامين، بحضور جموع المحامين غير المسبوق بجلسة التعليم المفتوح التي انعقدت في 15 من يناير الجاري، من كافة أنحاء مصر ورغم الظروف الجوية الصعبة، معقبا «وجودكم منحني القوة، كما أن المحامين الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة لظروف عملهم كانوا يتابعون الأحداث لحظة بلحظة للاطمئنان على مستقبل المحاماة».
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