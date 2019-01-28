شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: السيسي وماكرون يعقدان مؤتمراً صحفياً في الإتحادية عقب انتهاء مباحثاتهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقدان مؤتمراً صحفياً، اليوم بقصر الإتحادية، عقب انتهاء مباحثاتهما . وأضاف «راضي» أن الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان صباح اليوم بقصر الاتحادية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن ذلك يأتي في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر لمدة ثلاثة ايام، حيث من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وكذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين.

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