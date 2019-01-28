شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: انتهاء المرحلة الأولى من الجراج متعدد الطوابق يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا الغندور المتحدث الرسمى لهيئة ميناء الإسكندرية أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الجراج متعدد الطوابق الجارى إنشاؤه بالميناء على مساحة 15 ألف متر مربع نهاية يونيو المقبل، لافتا إلى أنه تقوم بأعمال تنفيذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية لـ"الخليج 365" أنه تم اعتماد إضافة مرحلة ثانية للجراج متعدد الطوابق ليصبح مكون من 5 أدوار بدلا من 4 أدوار، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستصل بالسعة التخزينية للجراج إلى 3800 سيارة بدلا من 2800 سيارة.